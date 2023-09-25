為期146天的好萊塢編劇罷工終於要結束了！在多次及多日的會議之後，大型片商、資方終於與編劇工會「休戰」，打算簽署一份為期3年的合約。編劇工會在24日表示：「感謝所有的工會成員願意一起踏上街頭發聲，榮耀是屬於所有人的！」

儘管這份合約還是要經過美國編劇工會的11000多名編劇成員批准，但這標誌著這場近五個月的罷工取得了重大的轉折。當前的罷工幾乎打破了美國編劇工會歷史上最長的罷工記錄，即1988年長達154天的罷工。而且，罷工不會「馬上」結束，除非編劇工會明確授權，不然罷工還在繼續當中，但編劇工會態度也軟化許多。

詳細的合約內容目前並沒有公開，但大致上包含：增加版稅、電視「編劇室」必須配備工作人員以及針對AI使用的保護措施。據悉，關於AI人工智能的使用是雙方很難達成共識的原因之一。

另外，編劇工會罷工不代表演員公會同步停止罷工，編劇公會也鼓勵大家繼續支持演員罷工潮，但沉寂半年的好萊塢產業終於有要復甦的可能。