英國喬伊斯(左)遭到張志磊重擊。（新華社）

ZHANG DID IT AGAIN! 👊💥



Zhilei Zhang knocked out Joe Joyce in devastating fashion. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ — ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023

大陸職業拳擊手張志磊24日在倫敦KO英國拳手喬伊斯（Joe Joyce），成功保住WBO重量級過渡拳王腰帶。喬伊斯今年4月在首度拳王衛冕戰意外敗給張志磊，而且被打得很慘，第6回合因為右眼腫脹嚴重而被裁判宣布TKO。喬伊斯使用重賽權試圖復仇，這次以11賠1的大熱門踏入擂台，沒想到被打得更慘，張志磊第3回合就以一發右重拳KO喬伊斯。

張志磊賽前預告可以輕易取勝，他打算使用同一招，就是不斷攻擊喬伊斯的眼睛。喬伊斯居然也拿不出應對的方法，差別只是這次輪到他的左眼遭殃。綽號「大爆炸」的張志磊因為身軀龐大動作較慢，但命中率相當驚人，56次重擊命中29次之多，反觀喬伊斯的重擊只打中他6次。

喬伊斯今年38歲，職業生涯15勝2敗，兩次都是輸給張志磊，他告訴英媒BBC說還不打算退役：「我感覺很好，這不是世界末日，我會重整旗鼓的。」張志磊是左撇子拳手，喬伊斯提防他的左重拳，最後卻是被右拳KO。

WBO重量級冠軍在烏克蘭拳王烏席克（Oleksandr Usyk）手裡，但是烏席克擔任世界統一拳王（WBA、WBO、IBF）必須應付眾多挑戰者，所以才由張志磊持有WBO過渡冠軍。今年40歲的張志磊有權挑戰烏席克，讓自己的冠軍升級為真正的WBO金腰帶，大陸媒體稱讚「距離世界最強男人只差一步。」