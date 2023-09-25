花蓮縣政府去年爭取中央逾5200萬元經費挹注，將整合美崙溪畔周邊環境與設施，重新規畫停車場及人行道，預計明年3月11日完工；圖為完工示意圖。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府去年爭取中央逾5200萬元經費挹注，將整合美崙溪畔周邊環境與設施，重新規畫停車場及人行道，預計明年3月11日完工；圖為完工示意圖。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市美崙溪畔文史資產豐富，花蓮縣政府正積極修復沿線極具歷史意義的日式宿舍建築群「將軍府」，及舊中廣花蓮電台，預計明年完工開放，文化局工程期間，爭取中央逾5200萬元經費挹注，整合周邊環境與設施，重新規畫停車場及人行道，明年3月完工後，將成舒適且安全的歷史人文廊道。

位在美崙溪畔旁的日式宿舍群建築「將軍府」，及美崙山松林小台地上的舊中廣花蓮電台，均於日據時代建置，極具歷史意義，不僅被縣府列為歷史建築，將軍府更被列入縣級古蹟，且文化局為重現其昔日風華，近年相繼挹注經費整修，兩項工程預計在明年2月至3月完工。

文化局考量美崙溪畔一條為歷史脈絡縱深的廊道，不過沿線公共設施隨時間逐漸老舊，於是去年以「瞰臨城中－美崙溪畔廊帶串聯計畫」，向營建署爭取5265萬經費，盤點、規畫周邊空間，串連附近的自然景觀、文化資產與館舍，進行強化沿線歷史文化資源軸帶的任務。

文化局指出，計畫工區基地範圍涵蓋美崙坡上、下台地，包括將軍府、松園別館及舊中廣花蓮電台一帶的人行步道、車道和停車場等公共空間的整理，其中停車場部分，中正停車場汽車停放格將從23席增加至50席，並設置無障礙車格位1席，民權停車場則規畫18席車格，無障礙車格1席，並重整人行動線串聯。

另外，舊中廣花蓮電台下方的仿木棧道環山步道，因邊坡有自然滲水現象，造成棧道基礎鋼構材鏽蝕，日前已先拆除，將重新施作步道相關設施，增加雨天止滑性及行走安全性；整體工程已在8月底啟動，預計明年3月11日完工。