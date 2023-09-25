高雄郭姓男子在大樓騎樓店經營肉圓店，疑似沒把廚房水槽排水軟管收好，害81歲林姓老翁經過時被絆倒，送醫治療1個月後宣告不治。一、二審法官都認為郭男有過失，依過失致死罪判1年，可上訴。

郭男在林園某社區大樓租下一樓店面賣肉圓，為了廚房洗手台、冰箱廢水排水問題，特地拉一條軟管延伸至店門口排水孔內，2020年12月3日晚間，郭男打烊後未將水管收好，害林男經過時被絆倒，整個人飛撲、撞擊肉圓店鐵捲門後倒地不起。

當時林男被目擊民眾協助扶起身，臉部初步止血後就自行回家休息，豈料隔天一早頭部突然劇痛，不久後失去心跳，送醫搶救一度恢復生命跡象，隔年1月因多重器官衰竭、肺炎併呼吸衰竭、急性腎衰竭、冠狀動脈疾病身亡。

法醫研判，林男摔倒後大腦就發生對撞性腦挫傷、腦髓腫脹，大範圍傷及腦幹的軸突，導致隔天呼吸衰竭、心跳停止，最終因瀰漫性軸突損傷致死。

一審法官審酌監視器及證人證詞，發現林男事發前步行狀況良好，被水管絆倒後傷到腦幹，導致呼吸衰竭、心跳停止，郭男沒收好設備顯有疏失，依過失致死罪判郭男1年。

郭男不服上訴，強調林男可能受安眠藥副作用影響才導致跌倒，他曾和家屬試圖和解，但雙方對和解金的認知落差太大，希望法官給予緩刑。

高雄高分院法官認為，林翁倒地被救起後還能跟民眾正常對話，顯示沒有服藥後精神恍惚、步伐不穩等情形。審酌郭男自始至終都否認自己沒將餐飲設備收好，危害騎樓公眾安全，至今也未與家屬和解，不宜宣告緩刑，維持原判，可上訴。