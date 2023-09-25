嘉義看守所又傳受刑人落跑！據了解，受刑人邱建偉犯下搶奪、竊盜等罪，遭法院判處2年8個月有期徒刑，日前申請返家探親，原本該於24日下午3點返回看守所，卻逾時未歸。看守所緊急通報後，刑事局於深夜發布緊急查緝專刊，並在官方網站上公布邱建偉的照片及資料，通知全國各地警方全力配合搜捕。對於受刑人放假頻傳，民眾很不爽：人道優於社會安全嗎？

刑事局於深夜發布重要緊急查緝專案，指出嘉義看守所受刑人邱建偉近日返家探親，原定24日下午3點返回看守所，卻逾時未歸，目前下落不明，邱建偉的正面照同時被公開。

根據刑事局公布資料，邱建偉的身高約170公分，先前曾犯下搶奪、竊盜等罪，遭法院判處2年8個月有期徒刑。由於日前發生多起外役監受刑人落跑犯下嚴重罪刑個案，刑事局對此高度重視，並特別提醒各地警方在執行任務時要特別注意自身安全。

再傳受刑人返家探親落跑一事，民眾擔心又害怕，也感到氣憤難平，民眾認為，明明是犯錯的人，入監服刑是一種處罪，在沒有受刑完成前，怎麼可以申請返家探親，等同於放假，好像失去服刑的原意。

民眾也說，讓受刑人回去探親，過去也是像奔喪探病等緊急狀況，在警方戒護下去執行，現在等於讓受刑人自行回家再自行返回受刑，說真的，當初警方抓人就很辛苦，卻又給機會讓受刑人落跑，到底是什麼法令，若是人道考量，難道受刑人的人道優於民眾及社會安全嗎？

根據矯正署的統計，自2011年至2020年，總共遴選11245到外役監，但近十年僅有39人逾假未歸、擅離作業處所，返家探視未歸、脫逃人數為獲遴選人數的0.35%。

民眾表示，儘管脫逃人數看起來很少，但是，社會安全問題不容許有任何一絲的危險機會，所以，儘管脫逃人數再低，都無法得到民眾認同。