新北市警察局長廖訓誠（右三）贈予5位新任所長「所長公事包」。（新北市警察局提供）

新北市警察局上周發布17名中階警官人事異動，包括新派任5名派出所所長，均於今（25）日到任。新北市警察局長廖訓誠今天上午藉局務會報機會，贈予5位新所長特別訂製的「所長公事包」，期許新任所長持續精實自身專業知識，增進辦案能力，並了解基層同仁需求，與基層同甘苦共患難，共同為新北治安打拚。

新北市警察局長廖訓誠贈予新任所長「所長公事包」。（新北市警察局提供）

「所長公事包」內放有「新北市政府警察新任派出所所長工作參考手冊」、「警察實用法令」、「警察偵查犯罪手冊」、「112年度交通執法專業訓練研習手冊」等4本與所長最相關的實用法規及手冊，其中「新北市政府警察新任派出所所長工作參考手冊是廖訓誠指示訓練科邀集相關業務主管，挑選行政、督察、訓練、政風、人事、刑事及婦幼等7大類26項警察重點業務資料編纂而成，為新北警創舉，並代表對新任所長的深切期許。

新北市警察局長廖訓誠贈予新任所長「所長公事包」。（新北市警察局提供）

新北市警察局長廖訓誠贈予新任所長「所長公事包」。（新北市警察局提供）

廖訓誠指出，所長職務是責任也是榮譽，更是警察中堅幹部歷程重要資歷，特以「攜著夢想前行、務實穩健腳步」的期待贈送這只公事包，希望新任所長都能迎接未來挑戰的無限可能。

廖訓誠也與新任所長分享轄區治理的「三原則三方向」，即用心轄區治安治理、把同仁當家人、建立自己的形象口碑，要求新任所長務必一步一腳印體會身為基層主管的使命，學習處事的智慧、執法的果敢及對待百姓的溫柔，共同守護新北市民，更加安心、倍加安全。