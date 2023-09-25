滙豐將今年的中國國內生產總值（GDP）增長預測，由5.3％下調至4.9％，稍低於市場預期，並將明年增長預測由4.9％下調至4.6％。

香港《信報》報導，滙豐也預計，明年中國的貨幣政策立場將更加寬鬆，政策利率和存款準備金率分別調降0.2個百分點及0.5個百分點。

滙豐報告稱，隨著中國的目標是從投資拉動轉向高質量和可持續性驅動的增長模式，中國正在準備進行結構性經濟改革，而當中需要解決地方政府債務負擔等長期存在的挑戰。

滙豐表示，一項全面的計劃正在制定中，可能會包括一系列措施，以滿足近期流動性需求，同時解決基本成本與效益錯配的問題。雖然短期內可能會看到擴張速度放緩，但認為這些步驟對於幫助釋放未來的增長潛力是必要的。

滙豐預期，中國下一輪經濟改革的指導方針將於今年稍後的重要政治會議上公布，將更重視支持消費拉動增長，培育製造業升級和綠色發展新動能。