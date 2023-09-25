高雄流行音樂中心戶外海風廣場24日充滿喜慶氣氛， 高雄市政府選定在此舉辦「高雄市112年市民集團婚禮」。高雄流行音樂中心是南台灣流行音樂展演核心，充滿著濃厚的文藝氣息，搭配迷人的港灣景色，80對新人迎著夕陽餘暉，在美麗的高雄港灣以輕鬆浪漫的方式完成終身大事。

陳其邁與高雄熊走進婚禮現場，為80對新人的幸福做見證。（圖／高雄市民政局）

此次集團婚禮由高雄市長陳其邁擔任主婚人，民政局局長閻青智及青年局局長張以理擔任證婚人。陳其邁市長致詞時也說出婚姻要義，結婚包含酸甜苦辣，婚後要彼此相偎相依、生死與共，盼新人平安順利、百年好合。市府為降低年輕人負擔，也提出許多補貼方案，包含孕婦產檢搭乘坐計程車補助、3萬元生育津貼、與中央對接托育與育兒補助，加碼準公托補貼。市府亦以囤房稅全數作為租金補貼、房屋貸款利息補貼，希望助年輕小家庭在高雄安心養兒育女一臂之力。

陳其邁加碼2組高雄東京來回機票，抽中獎品的新人，喜上加喜，臉上盡是掩不住的喜悅！（圖／高雄市民政局）

高雄市政府除了贈送每對新人高雄吉祥物高雄熊布偶及實用家電好禮外，特別準備市府限定饗宴伴手禮～【高雄賀禮】，禮盒有喻意感情永遠甜甜蜜蜜的田寮大崗山龍眼蜂蜜及甲仙梅精糖、還有美濃147米、六龜山茶、梓官海鮮醬等高雄在地農漁特產品，讓新人ㄧ次可嚐盡來自高雄各地的名產；並以象徵富貴、和諧美滿的牡丹花圖案設計製作禮盒提袋，代表市府深深的祝福。

精心規劃的婚禮派對，所有新人及親友一起享用美食，共度幸福時光。（圖／高雄市民政局）

今年主辦單位特別準備電動機車、機票、電視、住宿券等多項好禮提供新人抽獎，陳其邁再加碼2組高雄東京來回機票致贈新人，讓中獎新人及親友雀躍歡呼，抽中獎品的新人，喜上加喜，臉上盡是掩不住的喜悅！！高雄關帝廟黃富濃主委、林岱樺立委、許智傑立委、林富寶議員、邱俊憲議員等貴賓亦蒞臨現場獻上祝福，在嘉賓見證下，共同舉杯祝福新人永浴愛河。婚禮結束後，還有精心規劃的婚禮派對，邀請所有新人及親友一起享用美食，共度幸福時光。