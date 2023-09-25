行政院長陳建仁今（25）日陪同蔡英文總統出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，指出世總是全世界規模最大的台商組織，成立29年來長期協助台灣拓展對外經貿關係，是促進台灣與國際接軌的重要夥伴。

陳建仁表示，全球供應鏈疫後因地緣政治、通膨等不確定因素帶來許多新挑戰，但AI人工智慧、5G應用、電動車及自動駕駛同時帶來新發展契機。政府將協助產業升級轉型創新，持續提升跨部會行政效能，強化產業環境，深耕人才培育及精進僑外生留用策略。

同時，政府也依據「強韌經濟、永續發展」、「溫暖家園、貼心照顧」及「守護台灣、立足世界」三大施政主軸，全力落實「穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業」等四大任務，打造溫暖而堅韌的台灣。

陳建仁強調，永續發展是全球各國的共同責任，針對全球台商關切的國際淨零排放及企業ESG等議題，政府去年公布「台灣2050淨零排放路徑」及「十二項關鍵戰略行動計畫」，並設立2030年階段性目標，今年「氣候變遷因應法」已順利通過實施。

而行政院核定「淨零排放路徑112～115年綱要計畫」，將投入743億元全力推動淨零科技。8月環保署升格為環境部、「台灣碳權交易所」正式揭牌，將妥善建置碳交易機制，促進低碳科技應用及綠色轉型，以「先低碳，後零碳」藍圖協助產業邁向淨零永續目標。