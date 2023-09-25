台灣首艘自製潛艦「海鯤號」，28日將由總統蔡英文親自主持下水儀式並命名。國安會諮詢委員黃曙光表示，該潛艦預計明年4月1日前完成後進行出海測試，明年底前交給海軍。希望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達到4艘，未來的部署重點在遏阻中國包圍台灣。

首艘自製潛艦即將下水，一路催生的黃曙光在府方內部簡報中，分享自己接下潛艦國造任務的過程，他說，自己沒有黨派問題，考量的只有台灣的國防戰力。

黃曙光指出，根據規劃，「海鯤號」28日下水後，10月1日就會展開泊港測試（HAT）、預計明年4月1日前完成，之後便開始出海測試（SAT）。他會親自帶隊隨艦出海，預定年底前完成出海海測，期待明年底前能將首艘國造潛艦交給海軍。

由於中國若發動攻擊，很可能聯合俄羅斯派遣海軍到東海聯合作戰，黃曙光分析，從中共最近不斷利用灰色地帶的衝突來看，台灣不能只發展不對稱戰力，我們不挑釁，我們做的是防禦潛艦，亦即具備反擊能力但不會主動發動攻擊。

他說，北台灣因為接近日本諸島，防衛作戰時可以借由印太戰略的第一島鏈聯合作戰計畫，由日本自衛隊防守宮古海峽，阻絕中國艦隊穿越台灣北部海域進入太平洋。

一旦共軍在台灣北部海域遭到封鎖，他說，台灣南端與菲律賓間的巴士海峽及巴林坦海峽就會成為共軍艦隊進入菲律賓海的重要航道，屆時國軍必須要有足夠的能力固守這兩個通道。

黃曙光強調，台灣可以三面受敵，但不能被四面八方包圍，建立潛艦艦隊可以封鎖中國海軍進入台灣東北海域以及南方的巴士海峽，亦即把他們限制在第一島鏈，不讓他出太平洋，防止中國繞到台灣東南部及東部包圍台灣。

因此，他說，我們希望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達成4艘潛艦，除了部署在台灣西南海域守備國土，未來在台灣東南、東部海域，甚至在東北介於蘇澳跟日本「與那國島」之間，都將擔任水域的防衛，遏止中國達到包圍台灣的目的。

黃曙光表示，潛艦的存活率高，我們藉著阻止中國包圍台灣，來爭取美日及其它他理念相近國家有更多的時間及空間支援台灣，一方面可保住生命線，一方面可以形成戰略嚇阻。