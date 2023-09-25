本周五開始就是一連3天的中秋連假（9月29日至10月1日），且再過一周就是為期4天的國慶連假（10月7日至10月10日），公路局預估本次兩個連假主要旅次皆以觀光為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮；其中台9線蘇花路廊在中秋連假首日上午8點、國慶連假首日清晨5點就開始塞。

公路局預估中秋連假車潮將於9月29日至10月1日湧現，返工車潮從9月30日下午至10月1日開始陸續出現；國慶連假車潮將於10月7日至10日湧現，返工車潮從10月9日下午至10日開始陸續出現。

主要城際道路易壅塞路段及時段包括：

1.台9線蘇花路廊

(1)中秋：南下9月29日8-12時；北上10月1日10-19時。

(2)國慶：南下10月7日5-14時；北上10月9日16-23時。

2.台9線南迴公路

(1)中秋：往台東方向9月29日10-12時；往屏東方向10月1日15-19時。

(2)國慶：往屏東方向10月9日15-16時。

3.台1線水底寮至楓港路段

(1)中秋：南下9月29日12-15時；北上10月1日13-17時。

(2)國慶：南下10月6日15-18時及10月7日8-13時；北上10月6日18-19時、10月8日10時、10月9日13-18時及10月10日13-17時。

4.台61線鳳鼻至香山路段

(1)中秋：南下9月28日17-19時及9月29日7-13時；北上9月30日16-20時及10月1日15-21時。

(2)國慶：南下10月7日7-13時及10月8日10-12時；北上10月8日16-19時及10月9至10日15-21時。

5.台61線竹南路段

(1)中秋：南下9月29日10-13時；北上10月1日15-20時。

(2)國慶：南下10月7日10-13時；北上10月9日15-21時及10月10日15-20時。

6.台61線中彰大橋改建路段

(1)中秋：南下9月29日8-15時；北上10月1日13-20時。

(2)國慶連假南下10月7日10-13時；北上10月9日15-21時及10月10日15-20時。

公路局提醒，台61線中彰大橋改建路段因施工所需，將管制及調整部分車道通行（中彰大橋改建路段調整為雙向各1車道通行），預估連假車多壅塞，公路局已規劃疏導措施及替代道路，建議駕駛依沿線CMS內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9甲線新店~烏來路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段及台3線古坑~梅山路段，預估連假車多壅塞。

另外，台中市將在10月9日及10日兩天於中央公園舉行國慶煙火系列活動，活動周邊如台1乙線中清路二段、台12線台灣大道三段以及台74線快官霧峰線等鄰近道路預期將出現大量車潮，民眾須多加留意。