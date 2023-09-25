一名女子從小在父親家暴陰影下長大，上國中就去打工賺錢，某次到麵攤想買滷肉飯，才發現身上沒半毛錢，老闆不僅沒跟她收錢，還額外裝一大袋白飯給她，讓她感動不已，「感謝老闆給我活下去的勇氣」。

原PO昨（24）日於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，從她有記憶以來，父親就會家暴，母親為避免她和哥哥被毆打，經常用肉身保護他們，讓她感到無助、害怕和恐懼，沒錢買吃的就去偷，上國中後就去打工賺錢，某次走在路上想買滷肉飯充飢，要付錢時才發現身無分文。

原PO表示，麵攤老闆沒跟她收錢，還額外用塑膠袋裝一大袋白飯，叫她「快吃吧！我幫妳把飯弄圓，希望妳以後人生圓滿」，讓她瞬間淚崩，感謝老闆給她活下去的勇氣，但她從此看到滷肉飯就會潰堤，也因此討厭滷肉飯。

貼文湧入不少網友鼓勵，「滷肉飯老闆是妳的貴人，要努力讓自己更強大，妳會越來越順利」、「暖心的老闆，希望妳也堅強起來做一個可以有能力幫助別人的人」、「有些陌生人，不自覺得拉了妳一把的同時，也成了永遠的貴人，祝妳一切安好」。

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