據了解，該連鎖超市的全資擁有者Albwardy Investment已經聘請了Rothschild & Co為研議中的IPO進行諮詢。本周Albwardy將邀請各家銀行在IPO擔任不同角色，預計公司30%的股份將上市。

Spinneys Dubai計畫在杜拜金融市場上市，將鼓勵更多當地小型食品零售商的上市。

肯德基和必勝客(Pizza Hut)在中東和北非地區的特許零售商Americana Restaurants，以及一家冷凍食品零售商在去年12月分別在杜拜和利雅德(Riyadh)股市上市。

大賣場和購物中心營運商Lulu集團的總裁在本月稍早時表示，公司預計在明年上半IPO，並已聘請Moelis & Co擔任顧問。

根據Dealogic的資料，波斯灣地區的IPO活動在歷經2022年不尋常發展之後，雖然有放緩，但可望再次加速。2022年中東的IPO籌資達到將近220億美元，為「歐洲、中東、非洲地區」總額的超過一半。

今年上半，中東仍有23家企業進行IPO，總共籌資了53億美元。

Spinneys Dubai在整個阿聯酋地區經營著65家超市商店，此外在安曼也經營至少7家商店。

Albwardy說，該集團年營收超過10億美元，並且擁有英國超市Waitrose在中東的特許經營權。該集團成立於1970年代，目前擁有數家四季飯店以及食品分銷公司。Albwardy還投資其它產業，包括工業工程、商業和保險、農業和房地產。