薔薔火辣穿著被讚有誠意。（TVBS提供）

沈玉琳與Melody以主持TVBS《11點熱吵店》入圍第58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，節目近日迎接3周年，邀請人氣來賓楊皓如、小鐘、林襄、潘若迪、高仁和以及薔薔角逐「熱吵人氣王」。

堪稱熱吵小辣椒的薔薔一如往常火辣登場將好身材展露無遺，Melody也大讚她好有誠意，問及人氣王排名爭奪的心情，薔薔大方回應：「我都好，能來這裡露一下屁股我就開心了。」而上月傳出與同隊球員馬傑森熱戀的林襄，更是直接被逼問「公開戀愛會擔心被踢出球隊嗎？」

林襄被觀眾逼問戀情。（TVBS提供）

第一次入圍熱吵人氣王的高仁和警官開心表示：「為了表達慎重，我今天特地把30年前的刑警制服穿來，我驗屍、解剖一定穿這套制服，能有機會在綜藝節目分享刑事案件，表達我們對刑事案件的重視，非常難能可貴！」他開玩笑詢問已嚇壞的Melody：「妳要不要來聞聞看屍臭味？」笑果十足的個性讓沈玉琳也誇他是警界退休後成功跨界演藝圈唯一之人。完整熱吵人氣王排名與來賓的直球回應，敬請鎖定《11點熱吵店》26日晚上11點TVBS歡樂台42頻道。