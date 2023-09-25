為鼓勵民眾於中秋及國慶連假搭乘公共運輸，公路推出多項優惠措施，搭乘88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠。目前中秋及國慶各預售約7.9％及12.07％。

公路局表示，總計中秋提供2.8萬班次及99萬座位數；國慶提供3.5萬班次及121萬座位數，各業者陸續於8月29日起開始販售預售票，截至9月8日中秋全線國道客運總計已預售1.14萬張預售票，占7.9％，其中西部1.13萬張，占7.87％；東部75張，占16.67％。國慶全線國道客運總計已售出1032張預售票，占12.07％，尚餘許多坐位，民眾可多加利用。

另外凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。前往東部民眾有專案優惠：持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元；及花東地區「在地有腳」有租車優惠及回程最高折抵客運票價200元等。以上兩項專案優惠無法重複抵退。