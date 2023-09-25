新北市淡水伴手禮店家「海邊走走」，2013年間推出「有餡」的肉鬆蛋捲，獲選金馬禮品，負責人游盛凱遭內部員工檢舉，公司申報勞健保三合一費，刻意「以多報少」員工薪資，藉以減少公司支付勞保費、勞工退休金，損害主管機關對於保險管理的正確性，士林地院日前審結，依詐欺得利罪，判處游應執行有期徒刑5月，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決指出，2017年4月海邊走走替某員工投保的薪資2萬1009元，但實際上領有2萬4001元到2萬9367元不等，直到2018年1月，配合基本公司提整投保薪資變成2萬2000元，而他在2018年間，實際入帳薪資則為2萬6638元到4萬2013元。2020年1月開始，投保先資2萬3800元，實際上他領有3萬到4萬不等的薪資，2021年上半年投保2萬4000元，實際領有1萬到5萬不等的薪資，游透過會計師事務所人員，連結網路申報。

判決指出，游並無犯罪紀錄，犯後坦承全部犯行，並向勞保局捕提繳之差額及繳納相關罰鍰，且與員工成立調解，顯有悔意，考量游經營食品製造，碩士畢業，經歷偵審程序及科刑宣告的教訓後，當知警惕而沒有再犯之虞，宣告緩刑2年，用啟自新。