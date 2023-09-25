進口蛋爭議還在延燒，本周蛋價再漲2元，國民黨台北市立委參選人張斯綱於臉書貼文寫道，雞蛋批發價再創55元歷史新高，加蛋加20元指日可待，蛋荒將邁入第3年，「整個政府都失能」。他也狠酸行政院長陳建仁說的，「有感政策會留存」，並質疑陳到底何時能解決蛋荒、蛋價問題。

張斯綱表示，本周蛋的產地價及批發價再漲2元，離上次漲3元僅僅過了20天。而工會更是預估中秋節後還會再漲5元，他質疑，陳吉仲說「蛋夠了才銷毀5000萬顆蛋」，如今進口蛋變「爛尾蛋」，陳卻拍拍屁股走人，讓民眾要不到事情真相。

張斯綱指出，從農業部的數據來看，國內每日蛋產量為2300萬顆，而每日消耗約為2400萬顆，每天就是缺少90到100萬顆蛋，該進口多少顆雞蛋、該儲存多少雞蛋，應該都可以計算得到答案。他質疑，既然都升格為農業部了，就該統計以往節慶過後蛋的消耗量，但是現在卻要銷毀5000萬顆蛋。他痛批農業部，「進口時先算錯1次，銷毀時再算錯1次」，狠酸陳建仁好一個「有感政策會留存」。

張斯綱說，缺蛋1年可以是失誤，第2年就是農業部失職，現在蛋荒即將邁入第3年，蛋價也在飆漲，而政府卻浪費超過2億元，這就是整個政府都失能。他也提到，綠營立委、側翼宣稱「蛋價漲是國民黨打進口蛋害的」，不過明明是農業部無法調控進口時間，才導致過多雞蛋同時進口，最終必須銷毀，他反嗆綠營，政府2年控制蛋價無力，怎麼還能推給在野黨。