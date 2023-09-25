進口蛋過期、改標爭議不斷、國產蛋又供不應求，國內蛋價今（25）日起調漲2元，每台斤批發價由53元漲至55元，產地價於28日由43.5元漲至45.5元，雙雙重回新高價位，農業部對此表示，即起視庫存滾動調節供需量，全民都吃得到蛋、買得到蛋。

據農業部最新雞蛋產銷資訊，國內每天約有3,375萬隻蛋雞投入生產，雞蛋每日生產量約11萬5,500箱（每箱約200顆），距離國人日均需求量12萬箱，仍有高達90萬顆供應缺口。

業內人士直言，民眾對進口蛋備感疑慮，加上國內蛋雞產蛋率不足，用蛋缺口可能持續擴大，「年底還會繼續缺蛋」，因此只以漲價因應，之後不排除還會繼續漲。

缺蛋股因市場用蛋缺口一直存在，加上產地供應不足，民生剛性需求支持股價屹立不搖，相關缺蛋概念股包括卜蜂（1215）、茂生農經（1240）、大成（1210）、福壽（1219）等短多趨勢不變。

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