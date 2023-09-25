近日爆發標示不明或過期進口蛋混國產液蛋流入市場，引發食安疑慮，使本土蛋出現搶購潮，國內蛋價也調漲2元。針對有綠營側翼指責蛋價上漲是在野黨亂打進口雞蛋所致，資深媒體人黃揚明則列時間序並強調不該本末倒置。

黃揚明今（25）日在臉書指出，此次漲蛋價已是9月第2次，前次是9月3日宣布、4日起每台斤漲價3元，當時在野黨對進口雞蛋議題，還停留在討論超思這家公司，且時任農業部長的陳吉仲官位也很穩，進口雞蛋庫存也有上千萬顆，甚至很多廠商正接受畜產會委託洗選、加工進口雞蛋，還是照樣漲蛋價。

黃揚明也提到，義美公司9月19日發聲明揭露8月中旬缺蛋才採購進口雞蛋，就表示缺蛋狀況一直持續，農業部卻把進口雞蛋放到過期，難道沒有貓膩？

黃揚明強調，當缺蛋成為常態，政府該做的是從結構面改變台灣蛋農的困境，無論是進口種雞、改善雞舍等，都比進口雞蛋這種短期措施更重要，不該本末倒置，這樣永遠都解決不了缺蛋現象。

若未對進口雞蛋加強力道監督，黃揚明直言，這幾天過期的最後一批巴西雞蛋，仍被廠商標示有效期限為10月初，在商場貨架上販售。