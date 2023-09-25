森霸回饋金自救會前往台南市議會旁聽「森霸電廠二期建廠工程及儲能廠設置」專案報告。（洪榮志攝）

台南市山上區森霸天然氣電廠2期工程明年6月即將運轉營利，但因附近居民不滿汙染擴大，加上一、二廠共用20多年的老舊管線安全堪慮，回饋金也縮水，日前組自救會向議會陳情。今天議會進行專案報告時，鑑於屏東明揚爆炸案造成重大傷亡，多位議員都擔心電廠的安全問題，要求市府嚴格把關；也有議員批評，當初建廠承諾的回饋與實際回饋不同，每年短少約2億元，請市府介入督促落實回饋金制度。

市府經發局指出，森霸天然氣電廠1期於2004年營運，裝置容量98萬千瓦，，投資金額196億元，去年年發電量55億KWH度；至於為滿足用電需求興建的第2期工程，裝置容量110萬千瓦，投資金額284億元，明年6月商轉後預估發電量60億KWH度。其中，森霸電廠1期，從2021年至今共稽查78次，均符合空汙法規；2期擴廠氮氧化物的環評承諾值6ppm，也遠優於10ppm標準值。

經發局長林榮川說，電廠原先設計的壓力及流量，均已考量到增設機組使用，管線設計壓力為每平方公分50公斤。經檢討後，2期所需天然氣可沿用1期既設管線輸送，不需要增加壓力；雖然輸送量增加，但輸送流速增加，將使管線壓力降低，並無過壓危險。

林榮川還說，1期電廠總計已回饋將近3億元；2期電廠的電協金制度，則是設施前1年生產電力度數乘發電設施提撥費率，提撥金額每度0.018元。

不過，市議員陳碧玉認為，1期設置時原本承諾回饋金係以售電收入來計算，但實際上卻是以盈餘來計算，每年短少約2億元；陳昆和更質疑期間有不法情事，應該調查究責。

鑑於屏東明陽工廠爆炸造成重大傷亡，今天的專案報告上，多位議員也都關心森霸天然氣電廠的安全問題，除要求做好控管，更應針對萬一發生意外預作準備。

最後，主席陳碧玉做成結論：請市府研議是否將大內區納入回饋金地區；森霸二期工程變更內容需於1周內送議會並做環評，未完成前請市府勿發操作許可；森霸二廠回饋金目前下落不明，請市府與電廠持續溝通，落實敦親睦鄰責任，在核發操作許可前應明訂回饋金制度，並研擬回饋金信託機制；請市府督促森霸電廠減少汙染排放量，落實管線巡檢及維護老舊管線安全；針對鄰避設施的設立，日後廠商舉辦說明會時，應邀請地方自治團體參與。