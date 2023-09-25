時代力量今（25）日舉辦「安樂死合法化 即刻啟動社會對話」記者會，立委王婉諭表示，2014年民調統計，台灣民眾支持安樂死合法化比例達77％，2017 年同志諮詢熱線所做的網路民調更達92％，顯示安樂死有討論必要，她將推動安樂死合法化，期盼保障民眾生命自主權，醫師也喊話政府，建立全面的認證制度和多專業的評估機制。

王婉諭表示，長期慢性疾病的壓力與苦痛，對病人和家屬都是一大打擊，也是現代社會無可迴避的課題，時代力量近期舉辦安樂死系列講座，更組成法案小組，希望凝聚專家學者和民眾意見，研究各國法規和草擬法案，尤其是琢磨安樂死議題最久的歐盟國家立法例和研究，希望法律肯認病人有申請安樂死的權利，真正保障個人的自由。

針對醫師倫理和個人疑慮，王婉諭說，法案會賦予醫師得隨時拒絕的權利，透過一定的協調機制，由其他有意願的醫師來承接申請，同時訂定相應的免責條款，免除醫事人員的法律風險，個案都需逐案審查，確認個案合法性。

醫師江盛表示，安樂死合法化是一個成熟社會的需要，截至目前為止，所有政黨中僅有時代力量全力支持安樂死，提出具體的法案版本，呼籲民眾共同支持，安樂死是個人自由、自主的權利，屬於法律人權的範疇，多數人不能壓迫少數人的權利。

醫師姜冠宇說，醫界對安樂死的看法多元，但普遍缺乏共識，安樂死主要的爭辯點是，是否應允許在資源有限的情況下選擇安樂死，以減輕社會和經濟壓力，另一方面，也有人擔心這將導致弱勢群體被迫選擇安樂死，因此政府須建立全面的認證制度和多專業的評估機制，確保病人得到全面客觀評估，也能保護醫師免受法律和道德風險。

律師紀岳良說，現有安寧醫療能提供臨終或不治之症的能量有限，真正能使用的仍是少數，提供安樂死作為臨終的選項是政府責無旁貸的事，不應再推托，衛福部也不要再遮蔽雙眼，無視許多人臨終前不可醫治的痛苦，應真正落實民主法治國家保障基本人權的精神。