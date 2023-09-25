嘉義看守所受刑人邱建偉24日返家探親卻逾期未歸，刑事局緊急發布通緝，嘉義警方會同台南警方25日中午12點37分在新營區某旅社逮到人；據悉，警方進入房間時，邱嫌躺在床上稍微嚇到，不過表情十分淡定，並沒有反抗，被逮捕時還喃喃自語地說：「我沒怎麼樣，只是比較晚回去報到。」
警方追查邱建偉逃亡行蹤，發現他騎乘的機車停放在該旅社附近，經調閱周邊監視器，發現邱男進入該旅社，嘉義縣布袋警分局、刑大偵一隊和台南市警察局刑大偵一隊、新營警分局一同搜捕，目前邱男已由嘉義縣警方帶回偵訊。
嘉義看守所受刑人邱建偉24日返家探親卻逾期未歸，刑事局緊急發布通緝，嘉義警方會同台南警方25日中午12點37分在新營區某旅社逮到人；據悉，警方進入房間時，邱嫌躺在床上稍微嚇到，不過表情十分淡定，並沒有反抗，被逮捕時還喃喃自語地說：「我沒怎麼樣，只是比較晚回去報到。」
警方追查邱建偉逃亡行蹤，發現他騎乘的機車停放在該旅社附近，經調閱周邊監視器，發現邱男進入該旅社，嘉義縣布袋警分局、刑大偵一隊和台南市警察局刑大偵一隊、新營警分局一同搜捕，目前邱男已由嘉義縣警方帶回偵訊。
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