橫跨中央山脈的八通關越道路上，迄今仍留有日警戰死之地的紀念碑。（林業及自然保育署花蓮分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

橫跨中央山脈的八通關古道及八通關越道路，分別為清治與日據時代闢建，其中兩條古道的交會處，就為在大水窟山的山頂。（林業及自然保育署花蓮分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

中央山脈裡藏有許多過去存留下來的古道，雖然有些路徑已不清晰，但遺留的石階、疊石、鐵線橋、駐在所遺址及紀念碑等，迄今仍述說著先人闢築山道的辛勞。林業及自然保育署花蓮分署本月底至10月止，共規畫3場步道歷史人文講座，由專家學者帶領民眾一同探究古道的歷史脈絡。

花蓮分署指出，清治及日據時期，台灣島東西向聯繫因受高山屏蔽、不易到達，先人解決交通不便限制，紛紛闢築橫越中央山脈官道，花蓮縣境內就有清治時修闢的八通關古道、關門古道，日據時的合歡越嶺道、能高越嶺道與八通關越嶺道等。

隨時光演進，古道部分已被山林裡生命旺盛的植物環抱，但其曾經存在的痕跡，依然清晰的刻畫在現今阡陌縱橫的山區及原住民部落聯絡道路系統上，其百年石階、壘石、浮築橋、鐵線橋、日警駐在所遺址及紀念碑等遺跡，迄今仍在深山幽谷中娓娓道來往事並不如煙。

花蓮分署為讓更多民眾認識古道的身世及歷史脈絡，響應教育部體育署「全國登山日」活動，特別規畫3場次古道歷史人文講座。本月27日由知名古道踏查專家徐如林，講述能高越嶺古道的百年身世；下月2日由布農族詩人沙力浪闡述八通關越嶺道上，族人用頭帶揹負起遷徙、迫遷與復返的族群命運；同月18日由山林工作者張嘉榮分享馬遠部落族人返鄉的關門古道等。

此外，花蓮分署推廣LNT無痕山林環境倫理，下月21日在交通便利、展望絕佳的花蓮市佐倉步道辦理戶外體驗活動，以沉浸式學習，帶領民眾體驗無痕山林的7項準則；同月28日則在隸屬小百岳之一的鯉魚山步道，辦理手作步道課程，由專業講師帶領民眾操作如何以雙手與力氣打造一條理想的步道。

花蓮分署表示，步道歷史人文講座報名連結（https://forms.gle/1ivG9PjuQhqhy6AW9）；無痕山林實踐講座（https://forms.gle/8QgiwF8HFhQr66rE8）；手作步道教育體驗（https://forms.gle/mca6oPSGYjsN2k2X7），活動資訊可上花蓮分署臉書粉絲專頁，或致電森林育樂科胡小姐（03）832-5141分機279洽詢。