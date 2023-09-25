在歷經4年無颱風登陸後，今年8月底生成，並於9月登陸的海葵颱風終於打破紀錄，然而9月至今僅1個鴛鴦颱風生成，颱風數量仍舊偏少。台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，假如9月30日前再無颱風生成，將打破72年來9月颱風生成數最少的紀錄。

賈新興分析，如果9月30日前再沒有颱風生成，則今年9月就只有1個颱風生成，也就打破1951年以來9月颱風生成數最少的一年。史上9月颱風生成數最少是2個，分別出現在1951、1960、1973、1983和1986年；而史上9月最多颱風生成是8個，分別出現在1988、1994和2013年。

賈新興說，今年截至目前共有13個颱風生成，長期歷史平均是18.6個，明顯偏少下也創下1951年以來第4名偏少，與1954、1969、2020、2023年分別都是13個颱風並列。

史上最少是1998年的9個颱風生成，其次是1983的11個颱風生成；今年7月至9月只有10個颱風生成，比長期平均值14.0明顯偏少，也創下1951年以來第3名偏少，和1953、1957、1969、1977、1983和2003並列；最少的一年是1951和1986年，分別只有8個颱風生成。

賈新興表示，目前位於越南的熱帶性低氣壓將朝中南半島的內部移動，至於預報上菲律賓東方的熱帶性低氣壓，目前評估最快是在9月30晚上至10月1日之間生成。