由於病菌仍在現地，因此暫時未規畫種植新樹，會先消毒半年將病株徹底銷毀，再來考慮。（縣府文化局提供／吳建輝彰化傳真）

文化局表示，主因是擔心樹倒壓到古蹟，加上病菌若感染其他樹種，後果恐不堪設想。（縣府文化局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣國定古蹟彰化孔子廟前第2道戟門左邊有1棵將近60歲的榕樹，近年飽受腐朽菌病蟲害感染之苦，縣府文化局請來專家學者「看診」，不過因老樹非列管珍貴老樹，因此近日遭移除，文化局表示，主因是擔心樹倒壓到古蹟，加上病菌若感染其他樹種，後果恐不堪設想。

文化局表示，老樹生病已經很久，前後經過多次防治但效果有限，今年7月有邀請中興大學、彰化縣文化資產審議委員等專家學者實地會勘，建議將老樹移除，今年9月文化部也派員勘查，確認老樹已回天乏術，顧及古蹟、安全、生態等，因此決議移除。

文化局指出，該榕樹的主幹受到腐朽菌感染，還有大面積的中空腐朽，包括側枝條及樹冠上方等也都無一倖免，最壞的情況還有土壤硬化導致浮根，腐朽菌感染導致根系失去功能，因此榕樹隨時有倒塌的可能。

文化局還說，因為樹齡超過60年，不少民眾當相當不捨，不過經過評估確實無法施用藥劑救治，因此決議移除榕樹，避免倒塌壓到古蹟、甚至是民眾，本月23日移除時，為避免傷及孔廟，由專業人員以工具小區塊切割樹枝，再移除樹幹，由於病菌仍在現地，因此暫時未規畫種植新樹，會先消毒半年將病株徹底銷毀，再來考慮。