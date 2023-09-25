現代人推崇心靈保健，那掌管靈魂之窗的眼睛呢？過勞的眼睛，會在超載時抗議，乾、澀、癢都是症狀，如果再加上黑夜中看手機，對視網膜的刺激就會更大。每個人勢必經歷白內障的症狀，而這類的視力危機跟失智有哪些密不可分的關聯？

大學眼科醫師洪國磯受訪時提到，「2021年，一項美國《JAMA》研究找來3000位年齡超過70歲的受試者，這年紀的長輩大都患有白內障，白內障剝奪視力健康，進而減少與外界接觸、蒐集知識少，種種原因讓失智和視力惡化之間，具有正相關的呈現。」

洪國磯表示，白內障所造成的視覺模糊、看東西有疊影、畏光等症狀，可能會使長輩在日常生活中面臨許多困難，像是看不清車牌而錯過公車、朋友迎面而來卻看不清楚沒有打招呼等，在這種情況下，長輩們可能會感到更加疲勞、焦慮、不安，進而減少社交互動、影響記憶力。

洪國磯表示，白內障所造成的視覺模糊、畏光等症狀，可能會使長輩在日常生活中面臨許多困難。(圖/中時新聞網攝)

洪國磯說明，多動腦對所有長輩都有潛在的益處，且不局限於白內障患者，但白內障不可逆，最直接有效的方式是經由手術置換人工水晶體改善視力，進而幫助患者能夠更好地參與日常活動、社交互動和認知刺激，這對認知功能有一定的積極影響。

面對時下的3C時代，洪國磯醫師建議可以採用美國「3010護眼原則」，用眼30分鐘就休息10分鐘，讓眼睛適當的休息；萬一真的要使用電腦工作8小時，又或者辦公空間壅擠，無法望向6公尺以上的遠方，亦可閉目養神。此外，飲食均衡、多攝取富含抗氧化物質的食物，如蔬菜、水果和魚類等，有助於維持眼睛健康的營養物質。

面對時下的3C時代，洪國磯建議可以採用美國「3010護眼原則」。(圖/中時新聞網攝)

洪國磯提到，眼睛和牙齒一樣需定期檢查保健。平常若感到眼睛不適，記得到眼科診所尋求專業的治療，勿聽信偏方或點來路不明的眼藥水。

洪國磯的外號為「追光醫師」，這個發想源自香港知名女歌手岑寧兒的《追光者》，期許患者能在他悉心的術前解說，以及完善的治療下，眼睛重見曙光。從醫師的FB粉專可以感受到，他可以深入淺出地講述艱澀的眼睛知識，搭配生活化的圖文風格，讓病患多一份安心和信賴。

最後，洪國磯也提醒，眼睛出現不適感時，切勿狂點眼藥水，畢竟眼疾的成因很多，有異物感可能是小蟲誤入，趁早就醫比較好。