The @Braves have reached the 100-win mark for the second consecutive season! pic.twitter.com/nRUhoqcCyH — MLB (@MLB) September 25, 2023

「斧頭幫」勇士率先達陣單季100勝，他們25日在國民主場進行雙重賽，先敗後勝，以100勝56負連續兩季締造百勝。總教練史尼克（Brian Snitker）說：「這很了不起，能夠拿下100勝是很不容易的。」國聯三振王史崔德（Spencer Strider）第19勝入袋，但是只送出4張老K，目前274次奪三振，距離前輩史莫茲（John Smoltz）的紀錄還差兩次。

名人堂投手史莫茲效力勇士20個球季，生涯最高紀錄是在1996年締造276次奪三振。史崔德還剩下最後一次例行賽先發機會，沒有意外就可突破史莫茲的紀錄，還有機會挑戰第20勝。史崔德對於此戰5.2局失4分的表現不太滿意，勇士團隊自責分率4.08算是普通，主要還是他們擁有聯盟最強的打擊火力。

大聯盟在2020年疫情之後就沒有投手達陣單季300K，最近一次是2019年，太空人兩位王牌投手寇爾（Gerrit Cole）、韋藍德（Justin Verlander）各飆出326K、300K。

勇士還剩餘6場例行賽，其中3場對戰小熊，勇士已經沒有堆疊勝場的必要，這對小熊爭取國聯外卡卻是相當關鍵。小熊82勝74負暫居外卡第3席，落後第2席響尾蛇0.5場勝差，後面還有勝差1場的馬林魚、2.5場的紅人在追趕。