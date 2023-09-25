中華男籃25日在杭州亞運的最後一場比賽，終場25比20、25比18、22比25、25比19擊敗巴林，拿下本屆亞運南排第11名，追平隊史最差名次，上次中華男排是在廣州亞運拿到第11。

畢竟是最後一場比賽，中華男排刻意讓「黑狗」陳建禎、吳宗軒兩名主將休兵，結果換成旅日好手張育陞20分最高，曾祥銘也拿18分，林宜暉11分。