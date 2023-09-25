微笑單車YouBike租借站多，提供民眾短程接駁，一名男大生在YouBike租借站看到2名女子空踩YouBike，像在健身房踩飛輪般，令他驚訝不已，貼文吸引網友討論，還釣出一名YouBike調度員說，空踩YouBike恐造成車體損壞，也可能導致使用者受傷。

原PO前天（23日）於論壇《Dcard》指出，近日在路邊YouBike車站看到2名綁馬尾的女子，沒有租借腳踏車，而是把腳踏車當作健身用的飛輪踩踏，邊開心地聊天，他大酸YouBike慘變「客家飛輪」。

短片引發票網友撻伐，「不用花錢去健身房也能玩飛輪」、「滿缺德的」、「我家外面公園，也看到超多阿嬤這樣使用YouBike」、「這個踩起來沒重量，有效果嗎？」、「確實是客家飛輪」、「教育失敗」。

貼文釣出一名自稱是YouBike調度維修員的網友說，公司有公告不能原地踩飛輪，不僅會增加單車損壞的機率，前方的扣片也可能會歪，且中柱也不是針對人的體重去設計，損壞恐導致使用者受傷，YouBike App裡也有提醒使用者，未出租的車輛沒有健身功能，空踩飛輪恐導致車體受損。