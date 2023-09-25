黃家正邊講解、邊演奏，不時也拿起他的小提琴演奏與講解。（翁佳如攝，國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

香港鋼琴家黃家正幽默解析巴哈作品。（李欣恬攝）

香港鋼琴家黃家正24日下午特別飛來台灣，舉辦講座音樂會，談論巴哈作品如何演奏和欣賞，他表示，作為現代鋼琴家，他自問：「現代鋼琴究竟應不應該演奏巴哈？」為此，他也提供了四個切入點，帶聽眾更貼近巴哈作品。

由於巴哈所處的年代，使用的鍵盤樂器是大鍵琴，也因此他的創作也和這項樂器的屬性有關，黃家正表示，現代鋼琴和大鍵琴的發聲原理很不一樣，「鋼琴可以模擬大鍵琴聲音，但大鍵琴沒辦法彈奏現代鋼琴的延長音。」

黃家正表示，他並非覺得巴哈年代的作品，只能以那時代的樂器演奏，「巴哈寫作時是使用大鍵琴，但我相信他要的聲響比大鍵琴還要多更多。」

黃家正表示，以現代鋼琴演奏巴哈作品有四種演奏的彈法，「第一是模擬大鍵琴，第二是如同管風琴，第三是如同唱歌一樣，第四是表現器樂演奏的特質，不管是弦樂器或是管樂器，表現那樣的特質。」黃家正表示，這四種表現力可綜合運用和調配。

黃家正邊講解、邊演奏，不時也拿起他的小提琴演奏與講解，弦樂的弓法和節奏力度之間表現的關聯。黃家正也分享了鋼琴演奏的技巧，他表示，關鍵在於「平衡和深度」。

黃家正舉例，彈小聲音量時，音長保持一樣，可聽到音和音之間的空間，演奏「漸強」時，不是透過音量漸強，而是改變每一個音的長度，做出漸強的效果。這是一種彈法。

黃家正表示，巴哈音樂有趣的地方也在於，可以很超脫，也可以很自我，「處理音樂時，故事說完了，但最重要的是要有邏輯。」