台灣柔道好手楊勇緯在杭州亞運摘金，身為他故鄉的台中市與有榮焉，為鼓勵更多運動健將為國爭光，台中市長盧秀燕上午宣布，將提高亞運激勵金從原本金牌15萬至100萬，銀牌及銅牌則為50萬、30萬，此外，只要參加亞運，每人提供2.5萬元參加獎金，盼鼓勵選手有好成績，也歡迎其他縣市跟進。

楊勇緯為台灣奪下第100面金牌，在得獎那一剎那抱頭痛哭，盧秀燕說，相信楊勇緯在比賽時承受巨大壓力，得獎後才會當場釋放，她看了很心疼、想抱抱他，才會在臉書PO出擁抱照片，那張照片也吸引許多「楊太太們」的羨慕與忌妒，等楊勇緯回國要再抱抱、鼓勵他。

盧秀燕說，為了給台灣的運動員激勵示範，鼓勵大家在體育道路上也能成為「楊勇緯」，台中市府率各縣市之先，將調整亞運激勵金，若是亞運奪牌，金牌激勵金從原本15萬提高到100萬、銀牌則為50萬、銅牌30萬，是各縣市最高的激勵金，國家也會另外發給獎金。

盧秀燕強調，除了獲獎的選手獎勵金提高，市府也額外加碼參加獎，只要參加亞運國家代表隊、代表台灣出賽，無論得獎與否，每人都可領到2萬5000元參加獎金。