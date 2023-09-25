高雄市政府自今年9月20日起公告劃出杉林區、旗山區、內門區、美濃區及六龜區等5區部分山坡地範圍，共劃出4651筆土地，總面積約544公頃。經劃出山坡地範圍的土地，未來開發利用將可縮短申請行政程序，更有效發揮土地使用價值，加速地方發展。

高雄市山坡地面積居直轄市六都之冠，早期中央公告劃定山坡地範圍時，多以行政區界、水路、道路等天然地界劃設，導致挾雜較多平坦地形之土地。此類平坦地形因劃入山坡地而重複管制。因應測量設備與圖資等與時精進，縣市合併後水利局逐年分批檢討轄內10公頃以上的平坦土地，報請行政院同意予以劃出，以促進土地合理利用。

水利局說，自2021年起著手檢討杉林等五個行政轄區內山坡地範圍，檢討結果經地方公開展示後，彙整各方意見修正完成草案，終於在今年6月29日獲行政院同意將杉林區杉林段等35段地段部分土地予以劃出山坡地，劃出範圍自公告日起免除山坡地範圍管制。

相關圖說也自公告日起於當地區公所提供民眾公開閱覽，另民眾也可利用「高雄市山坡地範圍線上查詢系統」查詢。