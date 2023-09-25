明日是世界避孕日，根據國健署統計，國內20～35歲未婚女性人工流產年發生率約1.45％，以人口數推估，平均每年有2.3萬名女性進行人工流產，可能還有未登錄的黑數。專家提醒民眾，包括計算安全期、體外射精、沖洗陰部等，都是高風險避孕行為。若無生育計畫，應與另一半約定「雙重避孕」原則，男性全程使用保險套，女性則每天規律服用常規事前避孕藥。

國內一項針對18～35歲女性的最新避孕認知與行為網路調查發現，由於擔心服藥會傷害卵巢子宮、水腫、噁心，或出現情緒低落等副作用，目前僅35％女性服用事前避孕藥。台灣婦產身心醫學會理事長張芳維整理出3大高風險避孕行為，首先是靠賭「孕氣」，高達86％的女性主要靠保險套避孕，有35％同時計算安全期，34％採體外射精。

張芳維表示，國健署建議的有效避孕方式有保險套、口服避孕藥、子宮內避孕器、避孕貼片等。雖避孕效果無法達百分之百，仍有一定作用，安全期和體外射精則非建議避孕方法。

另一個NG避孕方式是「物理方法」，發生保險套破洞、體內射精等意外時，雖有66％的女性會就醫諮詢、64％服用事後藥補救，但張芳維提醒，雖然前、後藥物成分相似，但事後藥的高劑量荷爾蒙恐引起強烈副作用，長期服用也可能亂經、影響日後懷孕機率。與此同時，調查也發現，在發生意外後，平均每5人就有1人以水沖洗陰部的錯誤方式進行緊急處理。

根據統計，台灣事前避孕藥使用率僅有35％，與歐美國家相比仍偏低（德國54.3％、法國50.5％）。張芳維分析，這是因為台灣女性對於事前避孕藥具有迷思，認為長期服用會傷害卵巢子宮。事實上，若採取錯誤的避孕方式，導致非預期懷孕，恐會招致更大的身心壓力。

國外研究顯示，女性在意外懷孕至人工流產前，罹患憂鬱症的風險較有生育規劃的女性高出 2.5倍。其他研究也顯示，有40～45％的女性會出現焦慮症狀，約20％的女性則有憂鬱症狀。雖然流產後心理痛苦會減輕，但高達約30％的女性在1個月後仍會遇到情緒問題。

台灣婦產科醫學會常務理事、奇美醫院婦產部部長蔡永杰表示，蔡永杰醫師進一步說明，針對過去常見的避孕藥副作用疑慮，現已有使用天然雌激素的事前避孕藥供民眾選擇。9月26日是世界避孕日，蔡永杰與張芳維共同呼籲女性，應與另一半約定「雙重避孕」原則，即男性全程使用保險套，女性則每天規律服用常規事前避孕藥，讓愛愛不再提心吊膽賭「孕氣」。