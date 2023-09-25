台北市社會局每月補助敬老卡480點，國民黨台北市議員秦慧珠表示，今年敬老卡執行率尤其低，全年編列12億，但到9月的執行數只有5億，執行率僅39.28％。開放敬老卡使用的59個場館中，竟有27個場館，連5年使用人次掛零。社會局回應，目前敬老卡補助據點59處，年底將新增經國七海文化園區，並積極加入符合樂齡條件的場館。

秦慧珠指出，早在1983年就有「紙本敬老卡」，2003年前市長馬英九時代改為敬老悠遊卡，2017年前市長柯文哲鑑於敬老卡使用率太低，擴大開放使用範圍至捷運、貓纜及部分市有場館，2018年起再擴大雙層觀光巴士、YouBike、淡海輕軌和運動場館設施；2023年市長蔣萬安時代，又擴大至安坑輕軌和台鐵。

她說，即便擴大使用範圍，每月480點的補助使用率仍不高，自2017年迄今，每月平均使用點數只有40％左右，疫情3年期間更只有35％。敬老卡預算每年都只編列點數50％還仍有剩餘，今年執行率尤其低，全年編列12億7404萬6000元，但到9月的執行數只有5億51萬2949元，執行率僅39.28％。

秦慧珠要求，開放敬老卡使用的59個場館中，竟有27個場館從2019年迄今，連續5年使用人次掛零，「擴大開放使用」既無意義也無績效，這些場館多半為公園或學校泳池。市府應盡速調查了解原因，而非擺爛不管，並研擬改善使用率低的問題，讓長者樂於使用。

社會局老人福利科長楊雅茹回覆，敬老卡每月480點內包含擴大市有公營場館使用，鼓勵長者走出家門，達健康老化、活躍老化。目前敬老卡補助據點計59處，年底將新增經國七海文化園區，並積極協助符合樂活、樂齡條件的場館加入。

至於使用率平均僅40％，楊雅茹說，將持續透過各局處向各場館溝通，透過特色活動或地方連結，達到行銷並鼓勵長者活動。