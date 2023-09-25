澄清醫院耳鼻喉科主任徐毓婷指出，經檢查這名阿兵哥兩側扁桃腺幾乎kiss在一起。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

20多歲的阿兵哥因打鼾聲吵得弟兄們睡眠不足，影響部隊操練，被長官要求一定要去治療，澄清醫院耳鼻喉科主任徐毓婷檢查發現，患者睡覺鼾聲主要是因為雙側扁桃腺已肥腫到幾乎要kiss在一起，經手術切除和傷口高濃度自體血小板注射，術後3天就回部隊，此後還給通舖寢室安靜的夜。

這名阿兵哥白天操練時完全沒有異狀，但到晚上睡覺卻鼾聲大作，部隊長官將他的床位調整到最邊邊，他的打呼聲仍然干擾到通舖的弟兄，後來連自己都不好意思入眠，導致失眠精神不佳，被部隊長官要求尋醫治療，還給了特別假。

徐毓婷表示，經檢查發現該患者的雙側扁桃腺肥大程度已是第4期，左右的扁桃腺已kiss在一起，晚上睡覺時因肌肉鬆弛，氧氣在嘴巴裡和扁桃腺空間振動，就會產生打鼾聲。由於白天很專注用鼻子呼吸，因此不會感覺有什麼異狀。

由於這位阿兵哥的特別假不長，建議在開刀切除扁桃腺後，在傷口注射高濃度自體血小板即PRP療法，不但可以減輕開刀後的疼痛、調解發炎反應，也可以促進傷口癒合，手術3天後，阿兵哥已可吃軟質食物。一般手術可能要兩周後才能吃軟質食物，他術後3天就回部隊，但兩周內禁止大聲喊口號，以利復原。

徐毓婷也補充，因扁桃腺肥大造成打鼾的民眾，因睡眠中缺氧，比較高的機率會導致高血壓、心臟病、糖尿病等慢性病。