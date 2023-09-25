40歲的小Call結婚5年，近年積極備孕，先是找中醫調理身體，利用西醫做各項檢查，加上好友們的各類偏方，希望早日懷上寶寶。小Call透露，剛當爸爸的馬國賢特別跟她分享要多吃Q10。

小Call近日成為保養品品牌大使，特別選用產品增強體力；她說，40歲後，身體漸漸發出警號，體力真的很明顯不同，容易疲倦、失眠、胃痛等小毛病都跑出來，「過去年輕時根本不會管身體問題，仗著自己年輕，常因工作熬夜，吃飯不定時，當然也為減肥而少吃，也是影響身體的，現在踏入中年才知道身體很弱。」

她在工作方面也有新方向，重新開啟拍攝YT頻道，新一系列影片以房地產為主，9月上架後觀看人數不斷上升。小Call表示這次重新拍攝的影片其實已籌備一年之久，去年7月時已拍攝第一支，可是拍出來效果強差人意，只好重新做功課，一年後才正式上架，「去年拍攝的第一支影片，真的很難看，根本沒上架，雖然我對房地產、裝潢很喜歡，只是對這些都是很表面，並不熟悉，影片中只聽到我說好美啊、漂亮啊！這些話讓人覺得我很不專業。」她為此，特別跟設計師合作，跟著他們去跑建案，經過半年的學習，才正式重新拍攝。

小Call對於頻道有很多想法，希望把內容做得更充實，因為拍房地產的Youtuber很多，要成本突圍不容易，但她會認真努力的把它做好，期待有一天成為人氣Youtuber。