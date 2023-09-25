多次揭發進口蛋疏失的粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘，日前因遭網友恐嚇而宣布停止更新粉專，再次引起外界對綠營側翼的討論。對此，淡江大學助理教授何景榮建議，大家在遇到綠營假帳號時，可以用各種攻擊狠狠的臭罵他們，因為他們沒有人格權，告不了公然侮辱，一些較笨的帳號更可能會因提出告訴，導致他們的個資曝光。

刑事局昨（24）日召開記者會表示，恐嚇「Lin bay 好油」的犯嫌臉書IP註冊位置設於墨西哥，登記電話屬薩爾瓦多，現由刑事警察局國際刑警科尋求國際司法互助管道及透過國際刑警組織發文請求相關國家協助。

何景榮昨在臉書發文表示，民進黨執政下的側翼網軍相當囂張，他們大致上可分為2種，一種是「壞的」，如去恐嚇林裕紘妻小那種；另一種則是「笨的」，他們忘記自己是匿名的假帳號，結果還對人提告，導致個資曝光、自取其辱。

何景榮建議在野黨人士與支持者們，只要看到匿名的假帳號側翼，「別客氣，各種人身攻擊罵下去就對了」，因為這些假帳號沒有人格權，告不了公然侮辱。不過，何景榮也提醒，大家在罵人時，應避開性別與種族相關字眼，否則可能會被民進黨立委范雲等人截圖，並被貼上「厭女」、「白人種族主義」的標籤。