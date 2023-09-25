國內詐騙案件層出不窮，少年因經濟因素犯罪屢見不鮮，新竹縣政府25日在縣府A棟大樓6樓成立跨局處「新竹縣少年輔導委員會輔導室」，特別由縣長楊文科、副縣長陳見賢及新竹地院少年家事法庭法官黃怡文等人揭牌啟用，將以「行政輔導先行」，開啟新竹縣曝險少年輔導工作新的里程碑！

楊文科表示，少年事件處理法7月1日修正「行政輔導先行」，以行政輔導優先，司法為後盾，當青少年有偏差行為時，由少輔會先做輔導，給曝險少年改過自新的機會，減少過去直接送少年法庭做矯正教育。

楊文科指縣府跨局處成立輔導室，結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，對曝險少年施以適當期間的輔導，期少輔會和6位外聘委員能協助偏差行為少年回歸正常生活，穩定就學就業，正向發展。

縣警局少年隊統計，去年查獲少年觸法案件274人次，今年1至8月查獲286人次，少年觸法案件有增加現象，並以詐欺、竊盜和涉及兒少性剝削防制條例為主。行政輔導先行新制實施後，縣府成立第1屆委員，黃怡文法官期望「行政輔導先行」能讓曝險少年行為有所改善，儘量不要進到法院。

「一般學校招生學生愈多愈好，誠正希望學生愈少愈好！」誠正中學校長陳宏義說，誠正是矯正學校，目前有160多名學生，多與經濟因素有關，包括詐欺、竊盜及毒品轉讓，如果學校和家庭教育能適時接住，社福機構能適當介入，未來透過少輔會跨局處的資源協助，相信可以減少孩子進入司法系統。

縣警局長林信雄表示，新竹縣少輔輔導室空間隱密性高，採溫馨活潑風格，設置switch遊戲機、晤談區、小團體角落及上網區，可降低少年對警局嚴肅色彩印象，提高安全感及信任度，防止少年被標籤化，更能使輔導工作事半功倍。