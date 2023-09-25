蔡英文總統今天向海外台商喊話表示，這幾年來，迎來投資台灣大爆發，現在「投資台灣三大方案」已經延長實施到2024年，政府會協助台商在海外有更多發展空間，也歡迎回台投資。

蔡英文今天上午出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」表示，世總幫助台灣開拓經貿市場，政府也會協助大家在海外有更多的發展空間，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署。我們也持續努力，希望台灣和美國能盡早簽訂「避免雙重課稅協定」，提供雙方更便利的投資環境。

她說，去年，政府提出「強化歐洲鏈結計畫」，成立了中東歐投資、融資基金，讓臺灣和歐洲在生技和電動車等關鍵產業，能持續強化合作。而在政府積極推動新南向政策之下，去年，台灣對新南向國家的貿易額和出口額，都創下歷史新高。

蔡英文指出，這些成果的背後，都有台商的支持和付出，我們也鼓勵台商回台投資。這幾年來，迎來投資台灣大爆發，「投資台灣三大方案」加上「境外資金回台」審查的金額超過2兆元，也驅動台灣經濟成長動能。現在，「投資台灣三大方案」已經延長實施到2024年，歡迎台商加入回台投資的行列。

她表示，台商朋友都是台灣「走向世界的重要推手」。她拜託大家持續在全球各地發揮影響力，讓更多國際友人一起來支持台灣的國際參與，讓台灣在世界舞臺扮演更關鍵的角色。 迎向後疫情時代，台灣有很多挑戰要克服，「未來，我們繼續一起打拚」。