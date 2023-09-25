永平工商餐飲科學生參加全國賽事表現優異。（呂筱蟬攝）

桃園市永平工商餐飲科參與全國競賽學生表現優異，25日舉辦敬拜祖師爺大典，邀請市長張善政擔任主祭者，師生也使用台灣在地當令食材製作創意供品，發揮所學成果獻給祖師爺伊尹。張善政也說，每一門技職領域都有深度的專業，教導學生要尊敬專業感謝老師教導，非常有意義。

張善政說，永平工商是桃園傑出的技職教育學校，每年餐飲科皆會舉辦「敬拜祖師爺大典」，學生運用所學手藝，準備各式色香味俱全的特色料理，敬獻給廚藝界的祖師爺伊尹。他也說，拜師是中國傳統文化非常重要的精神，除了讓學生對所學專業表達崇高敬意外，也於教師節前夕向師長們用心的指導表達感恩之意，盼藉此培養學生飲水思源的精神。

他分享，日前他率市府團隊至美國加州矽谷考察時，曾前往舊識於舊金山當地所開的法國餐館，餐廳老闆向他分享，餐館在法國第8屆國際餐飲盃競賽，以精湛的廚藝獲得世界冠軍，而此餐館的經營者即是旅居美國多年的台灣華人，這不僅是華人廚藝界的驕傲，也展現出專業投入及自信的精神，令他相當敬佩。他也藉此勉勵學生們，只要專心投入精進廚藝，不只在台灣，相信也有機會能躍上國際舞台，讓世界看見精湛的廚藝來自於桃園永平工商。

永平工商董事長朱仁才表示，永平工商每年皆舉辦「敬拜祖師爺大典」，目的是希望讓餐飲科的學生未來步入職場時，都能夠尊師重道，而餐飲作為一種服務業，更要抱持著職人精神，才能在未來更上一層樓

永平工商拜師大典由張善政擔任主祭者，並於活動中至鐵板燒實習餐廳，品嚐餐飲科學生實作鐵板燒料理。隨後也前往表演藝術館參觀，欣賞永平工商表演藝術科學生變臉演出，展現技職教育豐碩的教學成果。