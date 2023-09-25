房價物價高漲，許多年輕人買不起房決定不結婚，維持最低消費水準，躺平過日子。一名網友表示，主管近日罵8年級的新人不積極、只想躺平等下班，沒有上一代那種拚勁，讓身為8年級的原PO忍不住問大家，該怎麼回覆主管。貼文PO出後，引起不少網友狂酸「28k不躺平要幹嘛！」

原PO在PTT發文，日前主管在罵8年級的新人不積極，愛學不學，不是很在乎工作，還說現在的年輕人沒有以前那種拚勁，只想下班，不想成長。而原PO今年30歲，身為8年級前段班，問網友若碰到相同的狀況要怎麼回覆主管。

對此，網友看了紛紛留言「給那破薪水，躺平剛好吧」、「28k不躺平要幹嘛，給80k就不躺了」、「沒事啦！之後9年級、00後的會更精采」、「新人起薪20年沒漲，房價、物價都不知道到飆到哪裡去了，到底是8年級躺平還是資方摳的太誇張」，還有人說「以前？以前不是草莓族嗎？」、「科科，需要便宜且努力的奴隸」。

其中也有人分析8、9年級的年輕人躺平的原因，「9年級爸媽就是5、6年級啊！又少子，都嘛留房子了」、「因為爸媽有錢，從小到大沒缺錢過」、「目前家裡資源夠多，讓他們能做自己，哪天錢快燒完，一樣就跪了。」