蔡衍明愛心基金會三節送愛下鄉公益列車今開到嘉義縣，由南華大學公益青年代表獻上祝福。（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會三節送愛下鄉公益列車今開到嘉義縣，讓弱勢民眾感受到溫暖。（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會三節送愛下鄉公益列車今開到嘉義縣，由南華大學公益青年代表獻上祝福。（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會三節送愛下鄉公益列車今開到嘉義縣，讓弱勢民眾感受到溫暖。（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會基金會執行長徐海倫（中）對86歲劉楊阿嬤噓寒問暖，讓阿嬤難得露出笑容。（呂妍庭攝）

南華大學公益青年古光良、曾新詠今背吉他出來做公益，兩人都說很有意義。（呂妍庭攝）

中秋佳節將近，蔡衍明愛心基金會啟動「公益青年送愛下鄉趣－2023中秋慰問」，送愛列車今開到嘉義縣溪口鄉，致贈旺福紅包、物資5000元給弱勢民眾，而南華大學公益青年更別出心裁，以吉他伴奏、獻唱望春風、張三的歌等經典老歌給長輩聽，以自己的方式獻上秋節祝福，長輩聽得如癡如醉，又有些受寵若驚。

蔡衍明愛心基金會三節送愛下鄉公益列車今開到嘉義縣，基金會執行長徐海倫與南華大學公益青年一同造訪溪口鄉2戶弱勢家庭，在南華副校長林辰璋等人陪伴下，先後到劉阿伯、劉楊阿嬤家中，公益青年古光良、曾新詠除對長輩噓寒問暖，還拿出吉他自談自彈，讓長輩與全場拍手叫好。

有一副好歌喉，又恰巧與歌手同名的古光良說，因為自己台語不是很流利，這次有機會參與蔡衍明愛心基金會秋節慰問活動，就決定用歌唱方式去關心長輩，欲透過歌聲溫暖長輩，透露為此還提前準備了1個月，希望長輩能感受到他們的心意。

曾新詠說，自己本身就是吉他社員，如果能用自己最擅長的方式去關懷別人「我覺得這樣是最棒的」，感謝南華大學、蔡衍明愛心基金會提供這樣的機會，讓他能表自己對長輩的關心。

林辰璋說，蔡衍明愛心基金會展現企業大愛，而南華協助「公益青年送愛下鄉趣」專案長達7年，已服務超過2000人，包括社區弱勢民眾和學校的孩子，總經費也超過1100萬元，透過送愛的過程，讓學生看到社會上仍有許多需要幫助的人，雖然學生仍在求學沒辦法做很大的支持，但透過行動去關注個案家庭，對孩子都會有正向影響。

今接受關懷的長輩包括低收入戶是65歲劉阿伯和86歲劉楊阿嬤，年輕時從事雕刻工作的劉阿伯未婚、無子女，2、3年前因砍樹摔傷，至今無法從事粗重工作，靠低收補助過日子，今聽著、看著學生為他自彈自彈，顯得受寵若驚又開心，除以鼓掌回報外，更感謝蔡衍明愛心基金會、南華大學送來溫暖。