「功夫皇帝」李連杰演出《黃飛鴻》、《少林小子》、《霍元甲》等功夫片，在國際影壇具有一定影響力，同時，他也是著名的寵妻代表，李連杰和利智結婚24年，為了給太太最大的安全感，把台幣89億財產全交給利智管理，有網友就好奇，李連杰是怎麼追到利智，還有人曬出利智舊照，大讚她「堪稱極品，放到現在也是第一等」、「利智正到讓男人能夠頂天」。

PTT有網友發文問「李連杰是怎麼追到利智的？？？」文中提到利智的混血臉孔堪稱極品，「放到現在也是第一等的，那可是個沒有美顏濾鏡的年代，這麼頂的女人，李連杰看上去貌不驚人，身高一般，感覺起來也挺憨厚，到底是怎麼追到利智的？」網友曬出利智舊照，大讚：「利智正到讓男人能夠頂天」、「這麼頂的女人」，有人則跳出來護航李連杰：「李連杰是帥哥耶」、「李年輕時也很帥啊」、「憑他是功夫皇帝行不行」。

利智憑著美豔外型、身材打開知名度。(圖／本報系資料照)

其實，李連杰遇見利智前，他已婚、育有2個女兒，之後他向前妻黃秋燕提出離婚，並「淨身出戶」做為賠償，李連杰、利智1999年在洛杉磯結婚後，利智就淡出演藝圈，專心照顧一對女兒，李連杰多年前上節目也坦言，遇到利智後才發覺，他可以為了愛情付出一切名利、地位，甚至為了要給老婆最大的安全感，甘願把台幣89億財產交給利智管理。

李連杰雖然對婚姻生活低調，不過他一曬恩愛就閃瞎網友，日前曬出一張利智搭著他肩膀的背影照，兩人雖然已是老夫老妻，互動雖然日常，卻散發滿滿粉紅泡泡，夫妻牽手24個年頭依舊如膠似漆。