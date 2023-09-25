近年基隆市發生多起滅火器自爆意外，基隆市長謝國樑表示，將動用預備金，透過民政系統檢查全市7300餘具滅火器，未來除汰舊換新外，也將檢討滅火器的放置地點。

謝國樑表示，目前基隆全市約有7300餘具滅火器，很多民眾或許不清楚滅火器不能放置在戶外，因此也衍生了一些滅火器保管及安置的問題，包括他家附近的滅火器都可能已經過期，過去十餘年來，基隆各地都有類似的狀況。

謝國樑說，近日市府團隊與消防局討論後，將自預備金撥一筆預算，透過民政系統檢查所有的消防滅火器。若有已經過期的滅火器，將會進行汰舊換新。另外市府也會由民政體系及里長協助，特別注意放置的地點是否適當，若原先放置的地點不適宜，市府也會另外找尋適合的安置地點。

謝國樑表示，部分滅火器在安置時鎖得很緊，致使實際需要使用的時候，還要進行「解鎖」，反而影響救災的效率。市府會與專家討論後，會妥善安排滅火器的安放位置與設計，有助於意外發生時的使用，以最適當的狀態安置滅火器。