保七總隊等單位準備太空包將丟棄的垃圾清運出，初步計算約有1公噸的重量。（翻攝畫面）

謝姓業者任意丟棄垃圾嚴重破壞生態環境。（翻攝畫面）

30歲的謝姓男子以每車1萬5000元為代價清運營建廢棄物，今年1月初，駕車到陽明山巴拉卡公路，趁著夜色丟棄木櫃、廢建材，嚴重破壞自然環境生態，國家公園人員發現短短100公尺的邊坡，丟棄近1公噸的垃圾，經過半年的追查，保七警方鎖定謝男的車牌號碼，25日依違反《廢棄物清理法》函送檢方偵辦。

謝男趁著夜晚，利用巴拉卡公路沿途人車稀少，駕車往上6公里處，丟棄營建廢棄物，隨即逃逸，國家公園管理處巡山員發現後通知警方，經環境部環境管理署北區環境管理中心人員到場查看，沿途調閱監視器，鎖定謝嫌車輛的蹤跡。

警方發現，謝嫌未領有合法廢棄物清除許可文件，擅自向工地以每車1萬5000元作為價金，表明可幫忙清運，之後又為了節省成本，未將廢棄物運往合法清理場，任意棄置在陽明山巴拉卡公路旁，甚至連自己家中的廢棄物一同丟棄，將國家公園當作自己的垃圾場。

保七總隊第四大隊表示，陽明山國家公園不但是鄰近地區各河流的發源處，也具備良好的生態環境與動、植物資源，另地質構造由火山岩和沉積岩所組成，特殊的礦床、岩層及壯觀的瀑布、溪流，構成獨特的地質地形，成為國家重要的生態及景觀資源。

警方表示，私自載運廢棄物並任意棄置的行為，已經違反《廢棄物清理法》，可處1年以上、5年以下有期徒刑，另外違反《國家公園法》，保七警方將加強取締工作，守護自然生態環境。