2024巴黎奧運將在明年8月登場，甫在杭州亞運勇奪金牌的「柔道男神」楊勇緯，也是中華隊奧運爭奪獎牌的重點選手，25日正式獲得奧運唯一官方支付科技合作夥伴VISA簽約，加入「VISA代表隊」。

楊勇緯2021年首次參加延期的2020東京奧運，便奪下男子柔道60公斤級銀牌，是中華隊史首面奧運柔道獎牌，之後於2021年阿布達比大滿貫賽、2022年土耳其大滿貫賽雙雙奪金， 2023年成都夏季世界大學運動會奪銀，持續揚名體壇，在國際柔道總會男子60公斤排名第7。

身為2024年巴黎奧運台灣奪牌熱門人選，楊勇緯表示，將秉持「精力善用、自他共榮」的柔道精神，發揮自己的力量、爭取優勝，更懷抱感恩的心，與其他選手相互學習並共創榮耀，也呼應團結合作和全球友誼的奧運精神。

VISA台灣區總經理趙麗芳則說：「Visa致力支持國際運動員們成就夢想，自2000年來贊助超過500位全球選手在體壇發光發熱。這次很高興能邀請楊勇緯加入Visa代表隊，與眾多國際選手們迎戰巴黎奧運，展現奧運和Visa都擁抱的合作精神和國際友誼 。」