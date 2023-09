歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯今天在北京表示,面對中國嚴格的新安全法和貿易政治化,在中國的歐洲企業愈來愈擔憂自身處境。

杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)在北京清華大學演講指出:「歐洲企業很關心中國的發展方向。」

「許多歐商都很擔心自己在中國的處境。」

杜姆布羅夫斯基斯指出,中國頒布新的對外關係法和最近修訂的反間諜法,「引起我們商界的高度關切」。

他警告說:「新法規的模糊性,留下了太多的解釋空間。」

杜姆布羅夫斯基斯表示:「這導致歐洲企業很難理解自己的合規義務,讓商業信心大打折扣,並阻礙對中國的新投資。」

杜姆布羅夫斯基斯正在中國進行多天訪問,預計將會晤中方高層經濟官員,並表明歐盟無意尋求與中國經濟脫鉤。

在此之前,歐盟商會(Chamber of Commerce of the European Union)上週發布的報告顯示,商業信心處於數十年來最低水準之一。

在歐盟決定將對從中國進口的電動車啟動反補貼調查後,歐盟和中國間的貿易緊張局勢日益加劇。

歐盟公布此一消息的第2天,中國商務部就對歐盟「赤裸裸的保護主義」進行回擊,稱這些措施「將對中歐經貿關係產生負面影響」。

杜姆布羅夫斯基斯今天在北京演講時堅稱,對歐洲企業來說,中國仍具有吸引人的投資機會。

但他表示,企業面臨日益嚴峻的挑戰,恐導致「過去數十年許多人認為的『雙贏』關係,在未來幾年變成『雙輸』的動態發展」。 (譯者:紀錦玲/核稿:劉文瑜)1120925