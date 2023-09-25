在台中市大甲區擔任宮廟堂主的陳姓男子，平日藉由暴力討債及恐嚇等方式牟利，他曾見建商財力雄厚，就恐嚇對方交付200萬，甚至曾公然在超商毆打被害人至重傷，警方日前接獲線報、持續追查，8月底逮獲陳男等11名暴力討債集團成員，依妨害自由、恐嚇取財及傷害等罪嫌送辦。

刑事局中打日前接獲線報，指稱35歲陳姓男子是大甲區1間宮廟的堂主，他利用宮廟陣頭的名義吸收小弟加入集團，且經常以行車糾紛、喝酒鬧事等方式與人發生衝突，再找藉口威脅恐嚇被害人簽署和解書，作威作福的行徑讓地方敢怒不敢言。

警方調查發現，陳男曾經因為在餐飲店內要碰觸該店工作檯，遭到店員阻止，就怒而率眾砸店，甚至將被害人的頭部壓進滾燙的湯水當中，被害人雖深受其害，卻因懼怕陳男的勢力且怕被尋仇，都隱忍不願出面。

此外，陳男發現1名建商財力雄厚，竟率領小弟向該建商恐嚇索討200萬元，還毆打對方；此外，陳男也曾假借幫朋友處理賭債，帶小弟到對方家中毆打被害人及其家人，之後又帶人在超商毆打對方致重傷昏迷，在加護病房住了2天才撿回一命。

警方持續追查陳男惡行，經掌握確切事證，8月27至29日收網，前後逮獲11名暴力討債集團成員，訊後依妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財及傷害等罪嫌送辦，其中陳男經複訊後10萬元交保、其餘人皆3萬元交保。