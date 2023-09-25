35歲從物流公司轉職房仲業，在信義房屋服務12年，今年3月加入永慶不動產中正藝文總圖加盟店的經紀人簡仲厚，因團隊成員都是前東家信義房屋的老戰友，合作起來默契十足，不到半年的收入就直逼過去平均年薪！

簡仲厚畢業自紐西蘭懷卡托大學(University of Waikato)企業管理研究所，家人開設物流公司，他還在唸碩士班期間，曾協助公司承接一件大型國際業務，他笑說，「當時公司協助知名國際汽車品牌的車款出口南非，一個禮拜就要出250個貨櫃，我的碩士論文，基本上是在各國差旅之間完成的。」畢業回國後，他便直接進入公司擔任主管長達7年。

物流業轉職房仲 開創新人生

為了追求更自由、彈性的工作環境，簡仲厚在完成階段性任務後，他決定改變現況。一開始他想利用自身外語優勢去教英文，受訓2周後驚覺補教市場因為少子化影響，已經開始萎縮，他不得不重新思考一下步要怎麼走。

那段期間，簡仲厚同步在找房子，在看房子的過程中，想起自己以前曾想過挑戰業務工作，於是在親友的建議下加入信義房屋。初試啼聲的他，不僅短時間就奪下「新秀獎」，服務12年期間，還拿過「金仲獎」、也是績效類獎項的常勝軍。後來隨著信義房屋轉換政策，啟用大量新人作為門面，降低資深經紀人的表現空間，「比方說，我在分店裡掛的TOP 1紅布條全部被取下，本來可以做個人廣告的預算也都被扣掉…」讓這位資深業務深刻感受到工作環境對自己越來越不友善。

2018年，他留職停薪，帶孩子回紐西蘭唸高中，3年後復職，卻發現店頭人事已非，過去的戰友都已離開，轉換到加盟品牌。他苦笑說，「只有我一個年資超過10年，其他都是年資不到1年，不論是職場倫理、還是工作默契的落差其實非常大。」

永慶房產集團資源充沛、聯賣制度順暢，不論是房仲小白或同業轉職，都能迅速步上軌道，創造高績效。圖片來源：永慶房產集團

加盟體系自由彈性 創造更高工作效率

思考一段時間之後，簡仲厚也決定跟著前同事們轉換跑道，加入永慶不動產中正藝文總圖加盟店。他發現在加盟體系工作時間彈性，收入、服務客戶的深度都更好，加上團隊成員都是過去有長久合作關係的前同事，很快就能展現實力，創造不錯的成績表現。

「今年3月1日才上班，短短半年累積收入已經突破160萬元！」簡仲厚認為，永慶不動產提供房仲經紀人更強大的支援，舉例來說，以前在信義房屋只能在自家網站上面做廣告，且有時候需要花2到3天才能完成，非常沒有效率。現在只要跟主管們討論一下，幾個小時內就可以把廣告做出來，即時上線行銷，客戶滿意度也提高了。

除了官網，在永慶不動產也能在FB、IG等自媒體管道進行曝光，訊息擴散的廣度大很多；加上〈i智慧系統〉及〈行動智能經紀人APP〉等科技工具輔助，作業流程暢快不少。「永慶加盟的系統操作真的很簡單，輕易就能上手。」他也補充，永慶的聯賣制度非常完善、有制度，不僅案源多、配對快，後台資料一清二楚，收斡也有清楚的順位，能讓紛爭降至最低，非常公平。

在永慶不動產工時彈性，簡仲厚能有效地安排時間陪伴家人，達到工作與生活平衡。圖片來源：永慶房產集團

誠實對待客戶 用心提供服務

「熱情服務，誠實成交」是簡仲厚從事房仲工作的理念，拿上個月成交的案例來說，買方是一對不到30歲、即將步入禮堂的新人，在看房過程中，他主動告知屋況瑕疵，像窗框周邊有輕微壁癌、浴室曾漏水修繕過，買方在斟酌評估後仍決定買下，屋主也滿意成交的價格。「他們複看了3、4次，找了師傅檢查漏水及電路狀態，我也陪著每一次複看，溝通所有問題，最終圓滿成交。」

「在工作上盡量不要給自己太大壓力，服務客戶就像在交朋友一樣。」簡仲厚分享，加入永慶不動產後，有更多時間可以陪伴家人，以前在紐西蘭就習慣到戶外健行，現在每個月都跟太太去露營，進入大自然放鬆自我，平常也會跟同事約去打羽毛球，紓解工作壓力，才能有更好的表現。

簡仲厚今年設定的業績目標是600萬元，雖然年初才加入永慶不動產中正藝文總圖加盟店團隊，但他希望能以在房仲業12年的經驗，多幫助其他年輕同事，讓他們能夠更加專業成熟。至於未來是否要擔任管理職或是創業，他也保持開放態度，順其自然接受更多可能。