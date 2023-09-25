王力宏、李靚蕾今（25日）早親赴法庭處理離婚訴訟，歷經2小時交鋒，王力宏透過律師發3點聲明，控李靚蕾「未履行裁定」，對此，李靚蕾也發出3點聲明回擊。

李靚蕾聲明：「一、家事案件不對外公開。關於這一點，稍早法官才特別提醒。對於王先生再次為了個人利益而違反家事原則，我們深感遺憾。

二、近兩年來，因為王先生不斷上訴、抗告，我們開過無數次庭，從來沒有遇過這樣的媒體陣仗。今天王先生特別找各家娛樂記者前來拍攝，話題炒作，我們對此深感遺憾。有關一切事宜，不應是娛樂大眾的素材，或是宣傳作品的工具，期盼無論是司法、藝術或是和家庭關係，都應該回歸單純。

三、聲請方的指控不等於事實。我方一直都是竭盡所能的履行法院裁定，反倒是王先生不斷違反應盡的義務。如此，一定能夠得到更多人的認同與支持，包括靚蕾在內。」

早前王力宏步出法院時律師團隊表示，「一、今天是強制執行程序，這個程序是我方聲請的。二、很遺憾的，裁定的大部分內容對造沒有履行。三、因此我們希望透過法律程序，實現裁定的內容，讓我們能見到」。